Режиссер Константин Богомолов счастлив в браке с телеведущей Ксенийе Собчак – об этом не перестают писать светские обозреватели. Как выяснилось, сердце бывшей жены художественного руководителя Театра на Малой Бронной теперь тоже занято.

Режиссер Константин Богомолов счастлив в браке с телеведущей Ксенийе Собчак – об этом не перестают писать светские обозреватели. Как выяснилось, сердце бывшей жены художественного руководителя Театра на Малой Бронной теперь тоже занято.Пока население России борется со смертоносной пандемией коронавируса, в жизни многих отечественных звезд тоже происходит своеобразный кризис. Так, сначала актриса Агаца Муцениеце заявила во всеуслышанье, что ее систематически избивает муж Павел Прилучный. В центр крупного скандала попала и телеведущая Регина Тодоренко, высказавшая непопулярную точку зрения о проблеме домашнего насилия, из-за чего тут же была закидана камнями.Стоит отметить, что на фоне тревожных новостей появляются и радостные заметки. Поклонники сериала "Содержанки" одни из первых узнали о том, что в жизни 36-летней появился новый мужчина. Об изменениях в своей личной жизни звезда рассказала Агате Муцениеце во время трансляции в "Инстаграм". При этом какие-либо подробности об избраннике звезда раскрывать не стала.28 Янв 2020 в 6:22 PSTДо последнего времени Мороз в одиночестве воспитывала . К слову, артистка до сих пор всячески избегает обсуждений союза своего экс-супруга с телеведущей Ксений Собчак, пишет .Теперь поклонники актрисы шутят в соцсетях, что Богомолов кусает локти из-за нового романа Мороз. Пишут, что режиссер упустил прелестницу, отдав предпочтение женщине со скандальной репутацией.