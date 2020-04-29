Из-за борьбы с коронавирусом COVID-19 и профилактических мер, предпринятых в этой связи, могут ослабнуть сезонные эпидемии гриппа, считают британские ученые (Университет Центрального Ланкашира).

Из-за борьбы с коронавирусом COVID-19 и профилактических мер, предпринятых в этой связи, могут ослабнуть сезонные эпидемии гриппа, считают британские ученые (Университет Центрального Ланкашира). Дело в том, что у населения в период пандемии развились полезные привычки, в частности — мытье рук, передает РИА Новости.Так, до пандемии только 32 процента мужчин и 64 процента женщин Британии мыли руки после посещения общественного туалета. Теперь 83 процента британцев стали регулярно мыть руки после туалета.Также люди привыкли соблюдать социальную дистанцию.Еще один благоприятный фактор — закрытие школ. Именно дети, с их слабым иммунитетом и частыми контактами, входят в группу риска по сезонному гриппу.Выводы британских ученых уже подтверждены практикой. Так, в Японии в феврале 2020 ода уровень заболеваемости гриппом был на 60 процентов ниже, чем в феврале 2019 года. Подобная тенденция есть и в странах Европы.