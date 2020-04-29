В период пандемии коронавируса в отсутствие реального футбола эксперты и журналисты продолжают искать способы определить самых лучших среди сборных, клубов и игроков. Испанское издание Marca запустило голосование, где фанатам предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.

В период пандемии коронавируса в отсутствие реального футбола эксперты и журналисты продолжают искать способы определить самых лучших среди сборных, клубов и игроков. Испанское издание Marca запустило голосование, где фанатам предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.В список Топ-50 картинок известных и не очень клубов со всего мира попала всего одна эмблема из России – это логотип московского ЦСКА. Армейцы таким образом соревнуются с рисованными образами таких грандов футбола, как "Милан" и "Аякс", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария", "Бока Хуниорс" и "Челси".Интересно, что в предыдущем опросе победил логотип бразильского клуба "Палмейрас". Теперь же на сайте Marca в режиме онлайн можно проголосовать за самые изящные произведения футбольного искусства. На момент вечера вторника, 28 апреля, эмблема ЦСКА вошла в тройку лидеров: за нее проголосовало 6,4 тыс. болельщиков со всего мира.Лидирует же мадридский "Реал", которому отдали свои голоса 7,5 тыс. фанатов, на втором месте бразильский "Флуминенсе" (7,3 тыс. голосов). В десятку лидеров также входят "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "Селтик" (Шотландия), "Коло-Коло" (Чили), "Валенсия" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Бенфика" (Португалия).