Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что страна не собирается выдворять российского посла.

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что страна не собирается выдворять российского посла. Бабиш сделал свое заявление в связи с ситуацией, связанной с обвинениями в адрес РФ в подготовке покушения на чешских политиков.Пражский еженедельник Respekt ранее сообщил, что в чешскую столицу прибыл киллер с российским дипломатическим паспортом. Он якобы должен устранить муниципальных политиков — старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, связанных со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. В чемодане киллера якобы находился яд рицин, передает РИА Новости.Российское посольство направило ноту протеста, указав, что беспочвенные нападки на Москву недопустимы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что публикация Respekt похожа на "утку", а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ее фейком и "раздражителем" в отношениях Праги и Москвы. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что никто не предъявляет доказательств того, что РФ пыталась отравить кого-то в Чехии.Ладислав Штиха, представитель чешской службы безопасности и информации, отметил, что считает сложившуюся ситуацию очень серьезной.