Поскольку пандемия коронавируса заставляет миллионы людей работать из дома, исчезает необходимость в поездках на работу и обратно. В связи с этим резко изменились привычки многих слушателей радио.

Поскольку пандемия коронавируса заставляет миллионы людей работать из дома, исчезает необходимость в поездках на работу и обратно. В связи с этим резко изменились привычки многих слушателей радио.Теперь, вместо того чтобы слушать аудиоконтент в машине, люди обращаются к цифровым ассистентам типа Alexa от Amazon и Siri от Apple, чтобы включить музыку, пока пользователи заняты домашними делами или работой. Это, конечно, влияет и на потребление музыки.В последние две недели марта, согласно опросу MRC Data и Nielsen Music, около четверти выборки купили как минимум одну новую подписку на аудиосервисы, а 38% из этой группы приобрели подписку на музыку.На Spotify произошел сдвиг в сторону от новых поп-песен, так как выпуск альбомов замедлился: прослушивания стримов 200 лучших американских песен упали на 28% с середины марта до середины апреля. Прослушивания старых песен росли, отражая как спад новых релизов, так и стремление к комфорту знакомых песен, таких как треки, представленные в новых плейлистах Spotify "At Home".Прослушивания поп-музыки, рэпа, R&B и латинской музыки среди американцев, по данным Alpha Data, упали больше, чем в среднем по стране. А вот классическую, фолк и детскую музыку стали слушать больше. Spotify сообщает, что по мере того, как люди отходят от плейлистов для вечеринок, увеличивается потребление подборок музыки для фонового прослушивания во время приготовления еды или работы по дому.Рост прослушивания музыки дома также спровоцировал спрос на "умные" колонки, который, по данным eMarketer, вырос в апреле на 34%. Пользователи в возрастной группе от 18 до 29 лет используют смарт-колонки больше, чем любая другая возрастная группа: 42% говорят, что будут и дальше продолжать использовать эти устройства чаще. От этого выигрывают подключенные сервисы — Spotify, Amazon Music и Apple Music.С другой стороны, как пишет CNBC, радиовещательные компании типа iHeartMedia и SiriusXM, скорее всего, пострадают. IHeartMedia является владельцем эфирных радиостанций и сталкивается как со снижением количества прослушиваний, так и с падением рекламных долларов, как это происходит в других секторах, например в путешествиях. SiriusXM — спутниковое радио, часто используемое в автомобилях, но все меньше людей ездят в условиях карантина, а продажи новых автомобилей, скорее всего, упадут в грядущей рецессии. Стремясь привлечь новых слушателей, SiriusXM запустила бесплатный потоковый сервис через свои веб-сайты и приложения.Коронавирус также оказывает влияние и на индустрию подкастов. В США время, затрачиваемое на прослушивание подкастов, сокращается на 20%, по данным Voxnest. Во многом это связано с отсутствием поездок на работу и обратно. Но в Европе количество прослушиваний подкаста увеличилось на 53%, так как эта аудитория потребляет этот формат из дома.Вкусы аудитории в подкастах также претерпели изменения - спортивные и художественные подкасты, интерес к которым в США упал в среднем на 10%, сменились новостными, научными и детскими подкастами.Подкасты выходят при поддержке компаний: на рекламу от брендов приходится до 40% от всей рекламы в подкастах. Но сейчас брендовая реклама, скорее всего, принесет меньше дохода, так как рекламодатели затягивают пояса. Но, с другой стороны, подкаст-реклама очень успешно используется в качестве канала прямого ответа, и эта категория, как ожидается, будет процветать пока. Еще одно преимущество подкастов — легче записать подкаст дома, чем производить музыку с высокой производственной стоимостью, так что есть много нового контента, чтобы держать слушателей на крючке.Открытый вопрос — изменятся ли эти тенденции после того, как появятся новые альбомы и люди снова начнут ездить на работу и обратно.