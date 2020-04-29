Актриса прокомментировала финал сериала Зулейха открывает глаза. Чулпан Хаматова считает, что главные герои теленовеллы обязательно будут вместе.

Актриса прокомментировала финал сериала "Зулейха открываетглаза". Чулпан Хаматова считает, что главные герои теленовеллы обязательнобудут вместе.Артистка сообщила, что завершающая сцена картины могла быть другой. "Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло нетак. А людям не хватило…" – сказала Чулпан Хаматова в онлайн-беседе с партнером по площадке Евгением Морозовым в "Инстаграм".Артистка считает, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатовобязательно будут вместе. Морозов, в свою очередь, добавил, что персонажи теленовеллы достаточно настрадались и заслужили счастья.Рассказывая о съемочном процессе Чулпан и Евгенийпризнались, что перед камерами целовались по-настоящему. Звезды сериала "Зулейхаоткрывает глаза" вспомнили, как они оба лежали голыми, а их окружали членысъемочной группы в пуховиках.Чулпан Хаматова похвалила работу партнера по площадке.Артистка высоко оценила игру Евгения Морозова. Она надеется, что для ее партнера съемки в ленте будут хорошим карьерным толчком.Знаменитость призналась, что испытала огромное удовольствиепри просмотре сериала "Зулейха открывает глаза". Чулпан поведала, что, глядя насебя на экране, начала плакать.25 Авг 2019 в 12:08 PDTТакже артистка попыталась привлечь внимание зрителей к фонду"Подари жизнь". Организация помогает детям с онкологическими и другими тяжелымизаболеваниями. Смотреть сериал можно онлайнна официальном сайте телеканала .