Актриса прокомментировала финал сериала Зулейха открывает
глаза. Чулпан Хаматова считает, что главные герои теленовеллы обязательно
будут вместе.
Актриса прокомментировала финал сериала "Зулейха открывает
глаза". Чулпан Хаматова считает, что главные герои теленовеллы обязательно
будут вместе.
Артистка сообщила, что завершающая сцена картины могла быть другой. "Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло не
так. А людям не хватило…" – сказала Чулпан Хаматова в онлайн-беседе с партнером по площадке Евгением Морозовым в "Инстаграм".
Артистка считает, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов
обязательно будут вместе. Морозов, в свою очередь, добавил, что персонажи теленовеллы достаточно настрадались и заслужили счастья.
Рассказывая о съемочном процессе Чулпан и Евгений
признались, что перед камерами целовались по-настоящему. Звезды сериала "Зулейха
открывает глаза" вспомнили, как они оба лежали голыми, а их окружали члены
съемочной группы в пуховиках.
Чулпан Хаматова похвалила работу партнера по площадке.
Артистка высоко оценила игру Евгения Морозова. Она надеется, что для ее партнера съемки в ленте будут хорошим карьерным толчком.
Знаменитость призналась, что испытала огромное удовольствие
при просмотре сериала "Зулейха открывает глаза". Чулпан поведала, что, глядя на
себя на экране, начала плакать.
25 Авг 2019 в 12:08 PDT
Также артистка попыталась привлечь внимание зрителей к фонду
"Подари жизнь". Организация помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями. Смотреть сериал можно онлайн
на официальном сайте телеканала .