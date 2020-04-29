Американская спортсменка смешанного стиля MMA Валери Лореда удивила поклонников снимком в купальнике. Внимание привлекла его верхняя часть.

Американская спортсменка смешанного стиля MMA Валери Лореда удивила поклонников снимком в купальнике. Внимание привлекла его верхняя часть.Фото боец опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Ряд фолловеров посчитали снимок излишне откровенным.Они отреагировали на кадр смайликом с эмоцией удивления. Большинство же восхитились формами спортсменки.Ранее Валери Лореда опубликовала видео с тренировкой в белье. Тогда она столкнулась с осуждением пользователей Сети, посчитавших занятия на улице во время пандемии коронавируса неуместными. Однако это девушку не остановило, и позже она сняла новый похожий ролик.Отметим, американка выступает в Bellator. Всего на счету Лореды десять побед и семь поражений в ММА. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.