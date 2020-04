DJI представила 2-е поколение наладонного квадрокоптера Mavic Air

Китайская компания DJI представила 2-е поколение "наладонного" квадрокоптера Mavic Air. Фирма позиционирует эту модель как свою самую "умную" и безопасную: беспилотник обладает тонкими лопастями, которые складываются в корпус, за счет чего он легко умещается в руке.Mavic Air 2 снабжен улучшенным, полудюймовым датчиком с компоновкой пикселей Quad Bayer, который позволяет ему вести съемку на уровне 48-мегапиксельных смартфонов 1-2-летней давности. По умолчанию сенсор (эквивалент 28-мм, f/2,8) захватывает 12-мп изображения, однако пользователи могут выставить и более высокое разрешение, пишет The Verge.Видео в 4K-качестве новинка DJI пишет на скорости до 60 кадров в секунду. Заявлена поддержка HDR для видео (до 4K на 30 к/с) и HDR для панорамных фото.Mavic Air 2 стал первым дроном DJI с поддержкой технологии AirSense, которая распознает и уведомляет пользователя о других летательных аппаратах поблизости. Первой эта функция станет доступна в Северной Америке, на других рынках - позднее этим летом из-за логистических сложностей, вызванных пандемией COVID-19.Помимо этого, в новой модели DJI отказалась от Wi-Fi в пользу собственной технологии передачи данных OccuSync. За счет этого квадрокоптер может дольше находиться в воздухе - до 34 минут. Также дрон получил полностью новый контроллер.В США Mavic Air 2 начнут продавать 11 мая по цене $799. За расширенный комплект Fly More, с которым идут нейтрально-серые (ND) фильтры, зарядный хаб, защита лопастей, сумка для переноски и три аккумулятора, попросят $988.