Саша Зверева поделилась наболевшим. Некогда популярная певица рассказала о вопиющем случае, который произошел с ее 16-летней дочкой Василисой.

Саша Зверева поделилась наболевшим. Некогда популярная певица рассказала о вопиющем случае, который произошел с ее 16-летней дочкой Василисой.Саша Зверева прославилась в начале 2000-х годов, после того, как будучи в группе DEMO презентовала песню "Солнышко". Музыкальная композиция стала хитом, до сих пор ею заслушиваются фанаты. Однако сама Саша давно не выступает. Вместо музыки она посвятила свою жизнь семье. Зверева была несколько раз замужем, у нее трое детей: дочь Василиса, сыновья Макар и Лев.В настоящее время Саша Зверева снова замужем и опять беременна. Певица оформила отношения с американцем Дэна Уолбраном, причем, что интересно, даже пригласила на свою свадьбу поклонников. Однако они должны были заплатить за то, чтобы стать виртуальными гостями церемонии.Саша Зверева зарабатывает тем, что выпускает одежду для будущих мам, читает курсы для беременных и ведет свой блог в "Инстаграм". Артистка ничего не скрывает от подписчиков, подчас она весьма откровенна. Например, она призналась, что употребила свою плаценту.25 Мар 2020 в 11:22 PDTА сейчас артистка поделилась переживаниями. Она рассказала, что ее 16-летнюю дочь Василису сильно избили. Все началось с того, что девушка с подружкой стояли в очереди, когда их начала задирать компания других ребят. Вначале Василиса не реагировала на обидные слова. Но в какой-то момент она почувствовала, как из заднего кармана ее джинсов кто-то выхватил телефон. Компания бросилась бежать, Василиса устремилась за ними.В результате, они оказались на безлюдной улице. Василиса обнаружила, что ее телефон разбили, и куда-то пропала банковская карта, которая лежала в чехле смартфона. "Воровка махнула пальцем на кусты, но Василиса ей не поверила и потребовала вернуть карту. Тогда эта компания в составе 4-х больших девушек подошли к моей дочке и со словами "Сейчас мы выбьем из тебя де💩мо" начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от сознания на землю – они продолжали избивать ее ногами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Саша Зверева.Тут вмешался охранник, который стал свидетелем инцидента. Он заявил, что сейчас вызовет полицию. "Вася с в памяти и ничего не понимая вернулась к подруге вся кровоподтеках и с заплывающим глазом и гудящей головой", – сообщила певица. Вскоре прибыли полицейские, они поймали хулиганов, Василиса их опознала.Затем ее доставили домой с "нарушенной координацией, с заплетающимся языком, всю в синяках". Однако Саша Зверева призналась, что ее пугают не физические увечья дочери, а моральные. По словам артистки, Василиса "абсолютно раздавлена". "Она просто плачет и повторяет, что жизнь не имеет смысла", – пожаловалась артистка.Саша Зверева окружила дочь заботой и вниманием, уверяет, что любит ее несмотря ни на что, однако уже кинула клич о помощи. Певица ищет психолога для 16-летней наследницы.