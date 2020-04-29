Самая дорогая версия Lada Xray Cross под названием Instinct отличается стилистическим оформлением, а главное — наличием мультимедийной системы Яндекса. Продажи уже начались в режиме онлайн.

Самая дорогая версия Lada Xray Cross под названием Instinct отличается стилистическим оформлением, а главное - наличием мультимедийной системы Яндекса. Продажи уже начались в режиме онлайн.Новая версия Xray Cross Instinct уже доступна для дистанционной покупки, ведь автосалоны временно приостановили работу из-за режима карантина. Цены на версию 1,8 л (122 л.с.) с механической КП составляют от 988 900 рублей, а за Xray в комбинации 1,6 л (113 л.с.) плюс вариатор CVT придется заплатить от 1 048 900 рублей.Главной фишкой самого дорого Lada Xray стала медиасистема Яндекс.Авто, которую АвтоВАЗ на своих моделях использует впервые. Устройство оснащено 8-дюймовым экраном, 4G-модемом, голосовым помощником "Алиса" и дополнено популярными сервисами - Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Заправки.Xray Cross Instinct получил контрастную черную крышу, накладки на зеркала заднего вида черного цвета и черные же колесные диски R17 c "алмазной шлифовкой". В интерьере такой "Лады" тоже появился новый декор в виде черных глянцевых ручек, логотипов с названием версии и специальной обивки сидений.АвтоВАЗ подчеркивает, что новинку можно приобрести в режиме онлайн на официальном сайте Lada. После завершения оплаты и всех формальностей автомобиль доставят по желаемому адресу с помощью эвакуатора.