Специалисты составили портрет среднестатистического карантинного вора в России. Он разительно отличается от облика классического преступника, сообщает Эксперты отмечают, что обычно ..

Специалисты составили портрет среднестатистического "карантинного" вора в России. Он разительно отличается от облика классического преступника, сообщаетЭксперты отмечают, что обычно такими ворами оказываются мужчины в возрасте 30 лет и старше, носящие медицинскую маску. При этом они хорошо одеты, создают впечатление добропорядочного гражданина и находятся в трезвом виде. Зачастую их целью становится недорогой алкоголь.29 Апр 2020 в 1:22 PDT