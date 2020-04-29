Нефть предельно дешева, спроса почти нет, мир уже не будет прежним. Что бы не происходило дальше, несомненно, нефтяная отрасль и все, что связано с ней, например транспорт, проделают долгий и извилистый путь к получению прибыли.

Нефть предельно дешева, спроса почти нет, мир уже не будет прежним. Что бы не происходило дальше, несомненно, нефтяная отрасль и все, что связано с ней, например транспорт, проделают долгий и извилистый путь к получению прибыли."Это не цикл. Не стоит ждать возврата к нормальной жизни. Наступает определяющий момент "реструктуризации", который полностью изменит порядок цепочек поставок и создаст новые возможности", — написал Питер Брайант, управляющий партнер бизнес-консалтинга Clareo.Возможности появятся у тех, у кого есть деньги, — у крупных нефтяных компаний и частных инвестиционных компаний. Остальные потерпят крах, особенно мелкие независимые сланцевые компании в США, говорит Ричард Маршалл из Nakisa."Более крупные компании с более высоким уровнем долга в результате недавних слияний и поглощений или других покупок испытают большое давление со стороны акционеров или держателей долга", — сказал Маршалл, подчеркнув уязвимость всей отрасли. По мере падения разведки и добычи вертикально интегрированные игроки сокращают расходы, поставщики нефтяных услуг вновь пройдут через худший из кризисов.Пострадают и нефтеперерабатывающие заводы, поскольку нефтяная отрасль не пройдет стресс-тест, как отметил директор по исследованиям Lux Research Арий ван Беркель."Несмотря на то что у нефтяной промышленности теоретически есть диверсифицированный портфель продуктов, текущая ситуация показала ограниченность ее способности переключаться между рынками. Промышленность не прошла стресс-тесты. Промышленность должна сосредоточиться на диверсификации сырья для переработки. Таким образом, она легче справится со сверхдешевой нефтью и будет более устойчивой к скачкам цен в другом направлении", — отмечает Беркель.Как отрасль могла бы провести диверсификацию? Перейдя на переработку сырья, по словам ван Беркеля. Растительное масло и пиролизное масло можно использоваться в качестве сырья в периоды более высоких цен на нефть. Поэтому, когда цены на нефть падают, нефтеперерабатывающие заводы могут перейти на более дешевую нефть и поглотить большую часть переизбытка предложения. Этого пока не произошло, хотя могло.Новая норма с ценами на нефть в $20-30 за баррель в обозримом будущем подразумевает еще один инновационный двигатель, говорит Брайант из Clareo. Так же как при прошлом кризисе, когда нефтяные компании начали повышать эффективность производства, несмотря на то что значительная часть этого роста была вызвана более низкими ценами на обслуживание нефтяных месторождений, они снова начнут спешку. Однако на этот раз они повысят эффективность своих процессов, чтобы снизить эксплуатационные расходы.Эта новая норма не сулит ничего хорошего акционерам. Компании сократят свои дивиденды, так как останется мало возможностей для заимствования или продажи активов для поддержания текущих уровней выплаты дивидендов. Новая норма также положит конец отраслевым циклам.Конечно, такие изменения затронут и другие отрасли, — транспорт, в частности воздушный транспорт. Федеральное правительство США вложило миллиарды долларов в авиакомпании. Но этих вливаний хватит лишь на то, чтобы предотвратить масштабные увольнения, это не долгосрочное решение. Авиакомпаниям грозят банкротства.Эндрю Тумази, генеральный директор электронной торговой платформы BLOC-X, сказал: "Уже понятно, что происходит, когда коммерческий трафик падает на 70%, а на реактивное топливо приходится 8% от общего мирового спроса на нефть, который мы сократили до 5,5% от мирового спроса на нефть. Virgin Australia уже подала на банкротство, значительное число других авиакомпаний, находящихся в нестабильном финансовом положении, могут пойти по этому пути. Многие имеют реальную возможность в краткосрочной перспективе окончательно потерять пассажиропоток".Последнее, что нужно каждому из нас, — это постоянная потеря чего-либо. Но мы можем идти навстречу постоянному снижению спроса на нефть. Масштаб этого снижения будет меньше масштаба текущего снижения, обусловленного национальными ограничениями и запретами на поездки. Но эта потеря спроса явно будет отличаться от того, к чему мы привыкли в течение десятилетий: спрос на нефть постоянно растет, потому что растет численность населения мира и оно нуждается в энергии.Теперь более низкий спрос, который еще долго останется низким. По словам Брайанта, чтобы спрос восстановился до докризисного уровня, промышленность и транспорт должны вернуться к прежним уровням. А это вряд ли произойдет в течение года.Официальные лица США уже готовятся к сезону гриппа осенью. Тогда придется сражаться с двумя врагами сразу: гриппом и коронавирусом. Это, помимо комментариев, сделанных многочисленными высокопоставленными медицинскими работниками, говорит о том, что кризис COVID-19 завершится нескоро, даже если карантинные меры будут ослаблены в нескольких странах. Это будет долгая борьба для правительств, для нефтяной промышленности, для всех отраслей, зависимых от нее.В США нефтяной промышленности придется делать все, чего она не делала за последние два спада, говорит Маршалл из Nakisa. Американские нефтяные игроки станут злее и устойчивее. Устойчивость и станет названием игры в новой норме.