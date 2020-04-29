В украинском МИДе сегодня, 28 апреля, заявили, что трудовые мигранты смогут выезжать за рубеж лишь когда в мире улучшится ситуация с коронавирусом. Киев не выдает разрешения на чартерные рейсы для вывоза сезонных рабочих в Западную Европу, а там их очень ждут. В Испании, Италии, Франции, Германии и Британии без сезонных мигрантов пропадает урожай клубники и спаржи.

В украинском МИДе сегодня заявили, что трудовые мигранты смогут выезжать за рубеж лишь тогда, когда в мире улучшится ситуация с коронавирусом. Киев не выдает разрешения на чартерные рейсы для вывоза сезонных рабочих в Западную Европу, а там их очень ждут. В Испании, Италии, Франции, Германии и Британии без сезонных мигрантов пропадает урожай клубники и спаржи. Что будет, если овощи и фрукты все же не удастся собрать?В мае британским фермерам предстоит собирать урожай, а делать это некому. За последнее десятилетие здесь привыкли использовать дешевую рабсилу из Восточной Европы. Привычный сезонный приток мигрантов в этом году остановил коронавирус.Румыны, болгары, поляки, латыши и литовцы, не успевшие попасть сюда до начала пандемии, теперь уже не могут приехать — границы закрыты. Велкобритания все еще в списке стран с тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за большого числа инфицированных и жертв коронавируса. Чтобы справиться с урожаем, здесь необходимо набрать около 80 тысяч рабочих.Британские фермеры обратились с призывом к местному населению. При поддержке правительства был создан веб-сайт с предложением 50 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, но желающих набралось всего 112 человек, при том что за финансовой поддержкой к правительству уже обратились почти полтора миллиона. Британцы не готовы вставать в пять часов утра и работать целый день в поле. Чтобы спасти урожай спаржи, фермер Дэвид Хартнелл нанял жителей из соседних деревень. Теперь друг на друга жалуются и хозяин, и его работники.В графстве Эссекс отчаявшиеся фермеры заплатили за чартерный рейс, чтобы привезти 150 рабочих из Румынии, а Германия заключила с румынским государством договор на вывоз чартерами 40 тысяч рабочих, но нужны сотни тысяч. За теми, о ком еще недавно говорили "понаехали тут", теперь выстраивается в очередь вся Западная Европа.Уловив ситуацию, главные поставщики рабсилы не спешат отпускать ее просто так. Власти Украины теперь заявляют, что рисковать здоровьем сограждан они не могут. С начала пандемии граждан Украины всеми способами пытались вернуть на родину из Европы, но сидеть дома без денег украинцы не хотят.Первым же чартером в Финляндию улетели 200 человек. Кто пока не смог вырваться, с завистью слушают рассказы тех, кто сумел остаться в Европе.Раньше украинцы попадали в Западную Европу в основном через Польшу, оттуда уже в Германию и Францию. Болгары и румыны частично оседали в странах континентальной Европы или добирались до Великобритании, но разницы уже не перейдешь. Между Францией и Германией застряли трудовые мигранты из Молдовы.Завозить людей можно только по воздуху. Вместо привычных автобусов собираются отправлять на Украину чартеры из Польши.Европейцев пугают пустыми полками в супермаркетах и ростом цен, если урожай не удастся собрать. При этом производители молока в Великобритании жалуются, что упал спрос на их продукцию, которую приходится выливать.Пандемия полностью подорвала привычный образ жизни в Европе. К закрытым границам и отсутствию свободы перемещения теперь еще добавилась угроза перебоев поставок продовольствия.