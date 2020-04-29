Звезда Сватов высказалась о ситуации сложившейся из-за вспышки коронавируса. Федор Добронравов сравнил ее с лихими 90-ми.

Звезда "Сватов" высказалась о ситуации сложившейся из-завспышки коронавируса. Федор Добронравов сравнил ее с лихими 90-ми.Тем не менее, актер отметил, что в конце прошлого столетия,в отличие от сегодняшнего дня, у него была работа. Федор Добронравов выходил насцену театра "Сатирикон" и наблюдал полный зал зрителей.В 90-е не было денег, однакобыла возможность заниматься любимым делом.Сейчас ситуация другая, даже те, кто хочет трудиться, делатьэтого не могут. Многие проекты Добронравова заморожены на неопределенный срок.Звезда сериала "Сваты" подчеркнула, что карантин – мера вынужденная.Такого поворота событий невозможно было предвидеть. Федор Добронравов стойкопереживает паузу в работе, сообщаетДобавим, съемки седьмого сезона серила "Сваты" сейчас тожепод угрозой. Создатели ситкома собирались возобновить работу в июле, но из-закоронавируса все планы могут рухнуть. Смены придется перенести, если эпидемиологическаяобстановка не выправится.26 Мар 2019 в 2:37 PDTНапомним, ранее еще одна звезда теленовеллы Анна Кошмал рассказалао том, что на на площадке "Сватов" царила семейная атмосфера. Актрисапризналась, что коллеги ее активно поддерживали. можносмотреть онлайн на видеоплатформе