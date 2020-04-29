Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Италии. Теперь он лишь на одну ступень выше мусорного уровня.

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Италии. Теперь он лишь на одну ступень выше "мусорного" уровня: с “BBB” он опустился до “BBB-”, правда, со стабильным прогнозом.Аналитики агентства указывают на резкий скачок задолженности Рима: они ожидают, что отношение долга к ВВП страны вырастет в этом году примерно на 20% до 156%, поскольку рост расходов сочетается с 8-процентным падением экономики.“Понижение рейтинга отражает значительное влияние глобальной пандемии Covid-19 на экономику Италии и фискальную позицию суверенного государства”, – отмечается в сообщении агентства, – “В соответствии с нашим базовым сценарием, отношение долга к ВВП будет стабилизироваться в среднесрочной перспективе только на этом очень высоком уровне, что подчеркивает риски устойчивости долга”.Агентство добавило, что правительство Италии предоставило дополнительную информацию, которая и привела к принятию решения, которое “отличалось от исходных оценок рейтингового комитета”. В Fitch отметили, что нынешний кризис заставил агентство перенести запланированный пересмотр рейтингов с июля на более ранний срок.