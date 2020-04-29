Фонари с Марсова поля отправились на реставрацию. Знаменитые светильники в виде торшеров демонтируют. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Фонари с Марсова поля отправились на реставрацию. Знаменитые светильники в виде торшеров демонтируют. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Исторические фонари были спроектированы в 1849 году. Первоначально они предназначались для установки на Благовещенском мосту. Затем, в 1934-м, их перенесли на Марсово поле. С тех пор светильники стали неотъемлемой частью мемориального ансамбля Борцам Революции.Долгое время за состоянием фонарей никто не отвечал. Более полувека их реставрацией никто не занимался. В 2017 году фонари перешли в ведение "Ленсвета". Тогда же была проведена историко-культурная экспертиза. Выяснилось, что светильники находятся практически в аварийном состоянии: с трещинами, сколами, деформацией и коррозией.В этом году запланированы реставрационные работы восьми из шестнадцати чугунных конструкций. Ремонт рассчитан примерно на полтора года. Затем фонари вернут на старое место. В 2021 году обновят оставшиеся шесть светильников.