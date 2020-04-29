Фонд английской королевы очень заинтересовался судьбой знаменитого практически на всю страну львенка Симбы. Как уже рассказывала ГТРК Южный Урал, зверя в катастрофическом состоянии спасли челябинские ветеринары, после того, как сочинский фотограф бросил львенка умирать на улице.

Фонд английской королевы очень заинтересовался судьбой знаменитого практически на всю страну львенка Симбы. Как уже рассказывала ГТРК "Южный Урал", зверя в катастрофическом состоянии спасли челябинские ветеринары, после того, как сочинский фотограф бросил львенка умирать на улице. Мужчина водил бедное животное по пляжам черноморского побережья и за деньги предлагал с ним сфотографироваться.После месяца лечения и ухода Симба постепенно возвращается к активной жизни, рассказал ветеринар Карен Даллакян. Теперь диким зверем заинтересовались международные благотворительные организации. Кроме фонда английской королевы "Рожденные в свободе", который специализируется на спасении диких животных, проявляют активность и специалисты приюта для львов-инвалидов из ЮАР.Между тем, правоохранительным органам удалось найти живодера-фотографа. Он уже рассказал о том, как таскал зверя по пляжам. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Тогда живодер может получить тюремный срок до 8 лет.