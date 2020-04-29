В конце апреля 2020 года стало известно о резком ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына – по Сети даже поползли слухи о его смерти. Преемником главы государства должна стать его молодая сестра Ким Е Чжон. Фото и интересные факты из жизни красавицы у руля одной из самых жесткий диктатур в мире в нашей подборке.

В конце апреля 2020 года стало известно о резком ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына – по Сети даже поползли слухи о его смерти. Преемником главы государства должна стать его молодая сестра Ким Е Чжон. Фото и интересные факты из жизни красавицы у руля одной из самых жесткий диктатур в мире в нашей подборке.Достоверных данных о Ким Е Чжон очень мало. Известно, что будущего заместителя главы КНДР готовили к управлению страной с самого детства. По слухам, воспитанием девочки как политического лидера занималась ее тетяКим Ген Хи – она же была одним из идеологов развития культа личности в стране.Ким Е Чжон получила образование, которое позволит ей решить практически любую проблему. Она, как и ее брат Ким Чен Ын, окончила школу в Швейцарии. После возвращения на родину девушка изучала информатику и даже посещала курсы местного военного университета.Тем не менее до 2011 году о Ким Е Чжон практически ничего не было известно. Впервые она попала в объектив фотокамер в 2010-м. Годом позже ее заметили на похоронах Ким Чен Ира рядом с братом в окружении высших чинов.Официально Ким Е Чжон была представлена миру в 2014 году. Тогда местные СМИ назвали ее высокопоставленным чиновником.Тогда же состоялись первые официальные назначения Ким Е Чжон. Например, она исполняла обязанности главы КНДР, когда ее брат Ким Чен Ын проходил лечение.Позже ей дали должность заместителя начальника отдела пропаганды и агитации партии власти. Фактически Ким Е Чжон стала отвечать за формирование культа личности в стране.В 2018 году сестра Ким Чен Ына начала сопровождать его в международных поездках. Например, она присутствовала на переговорах саммита КНДР-США.Также Ким Е Чжон побывала на открытии Зимних Олимпийских игр в 2018 году в Южной Корее. Она стала первым членом правящей династии КНДР,Вновь о ней заговорили в 2020 году. В конце апреля стало известно о резком ухудшении здоровья Ким Чен Ына – лидер КНДР перестал появляться на публике. Были слухи, что он умер во время операции на сердце.По некоторым данным, именно Ким Е Чжон должна стать его преемником. Сестру-красавицу официально считают вторым человеком в стране.Новость о том, что в КНДР появится женщина-диктатор, вызвала в мире небывалый ажиотаж. Фото Ким Е Чжон стало основой для множества мемов и шуток.Некоторые посчитали образ девушки очень сексуальным. Например, про преемницу Ким Чен Ына предложили в шутку предложили сделать откровенный аниме-мультфильм.