Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал сегодня о новых изменениях в режиме самоизоляции. О некоторых ослаблениях он сообщил у себя на странице в соцсети, передает ГТРК Карелия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал сегодня о новых изменениях в режиме самоизоляции. О некоторых ослаблениях он сообщил у себя на странице в соцсети, передает ГТРК "Карелия".Как известно, президент Владимир Путин объявил о том, что 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями. Для карельских школьников эти дни тоже будут выходными, объявил губернатор. Распоряжение уже подписано. Таким образом, школьники будут отдыхать 11 дней подряд. Такое решение принято властями, чтобы семьи могли выехать на дачные участки.Другие изменения коснутся возобновления работы саун и бань в районах, где нет случаев заражения коронавирусом. Это Калевальский, Беломорский, Суоярвский, Муезерский и Пудожский районы. Как известно, там уже открылись парикмахерские, салоны красоты, магазины непродовольственных товаров.Кроме того, в распоряжении перечислены и другие изменения. Алкоголь в магазинах можно будет купить до 19 часов. На одном такси разрешается перевозить одновременно четырех членов одной семьи. Работа "Валаамского архипелага" приостановлена. Для туристов парк закрыт до 1 июня.Накануне согласно распоряжению Артура Парфенчикова в республике возобновили свою работу магазины стройматериалов и садово-огородных товаров.