Ведущие лаборатории мира в эти дни бьются над созданием вакцины от коронавируса. В России разрабатывают сразу три вида препаратов, все они признаны Всемирной организацией здравоохранения перспективными. Когда появится надежная прививка от опасной болезни? И как скоро ученые начнут испытания препаратов?

Ведущие лаборатории мира в эти дни бьются над созданием вакцины от коронавируса. В России разрабатывают сразу три вида препаратов, все они признаны Всемирной организацией здравоохранения перспективными. Когда появится надежная прививка от опасной болезни? И как скоро ученые начнут испытания препаратов?Об удаленной работе здесь нет и речи — сотрудники не отходят от приборов. Завершаются доклинические испытания вакцины от COVID-19. После прививки у подопытных животных появились антитела, то есть иммунитет, но это еще не победа."Вызвать образование антител против какого-то белка — не столь сложная задача. Но вызвать антитела так, чтобы не было хуже при заражении, чтобы их уровень держался — это более тонкая материя", — рассказала руководитель департамента фармацевтической разработки ФГУП СПБНИИВС ФМБА России Наталья Белозерова.В России разрабатывают сразу три типа вакцин. Первая — субъединичная, когда в организм вводят не сам вирус, а его белки. Болезнь они вызвать не могут, но в теории должны провоцировать иммунный ответ. Вторая — векторная, когда ослабленный вирус, например, гриппа, генетически мотивируется так, чтобы в его составе были частицы коронавируса. Третья — РНК или ДНК-вакцины —в организм вводят лишь информацию о COVID-19. Человеческая клетка сама построит белки и сама выработает на нее иммунный ответ. Все три подхода российских ученых ВОЗ назвала перспективными."ВОЗ выделяет разработки наших специалистов как приоритетные. Это на самом деле интересные вакцины, которые имеют новый подход", — отметила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.Какой именно тип вакцины сработает, покажут испытания на добровольцах. Новосибирский центр "Вектор" обещает начать их уже в июне."Мне не страшно, мы уверены в своих вакцинах. Платформы, на которых они разработаны, уже показали свою эффективность при других особо опасных инфекциях, таких, например, как лихорадка Эбола", — поделилась сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доброволец Наталья Думченко.Еще одна крупнейшая биотехнологическая компания "Биокад" клинические испытания вакцин начнет в конце лета, но уже сейчас активно сотрудничает с другими лабораториями, чтобы быстрее запустить лекарство в массовое производство.Гонка за вакциной в самом разгаре. В китайском Ухане тестируют уже на людях наиболее опасный, но и наиболее надежный тип прививки на основе живого, но ослабленного COVID-19.На этой неделе клинические испытания РНК-вакцины начинают в Германии. В Англии ввели первые дозы векторной вакцины, разработанные в Оксфорде. Теперь ломают голову: как оценить эффективность."Мы не можем специально заражать привитых волонтеров, потому что у вируса довольно высокая смертность. Сделаем это только тогда, когда появится лекарство, и мы сможем гарантировать безопасность", — рассказал профессор Оксфордского университета, глава рабочей группы по разработке вакцины Андрю Поллард.В США лабораториям разрешили пропустить значительный этап доклинических исследований. В итоге на людях там опробуют сразу несколько разработок. Добровольцев, большинство из которых потеряли в пандемии близких, будут наблюдать в течение четырех месяцев — это максимально сокращенный для исследования срок.Победителя в этой гонке не будет. ВОЗ делает все возможное, чтобы доступ к вакцине получил весь мир. Самый оптимистичный сценарий — вакцина появится до конца года. Самый пессимистичный — не появится вовсе. В этом случае надеяться придется только на природные механизмы — вирус, по идее, должен слабеть. Также можно уповать на лекарства — в России на этой неделе начинают тестировать новый препарат — "Фавипиравир". Японские исследователи утверждают, что он может вдвое сокращать время болезни.Над разработкой новых препараторов работают лаборатории по всему миру — это оставляет миру неплохие шансы.