Ведущие лаборатории мира в эти дни бьются над созданием вакцины от коронавируса. В России разрабатывают сразу три вида препаратов, все они признаны Всемирной организацией здравоохранения перспективными. Когда появится надежная прививка от опасной болезни? И как скоро ученые начнут испытания препаратов?
Ведущие лаборатории мира в эти дни бьются над созданием вакцины от коронавируса. В России разрабатывают сразу три вида препаратов, все они признаны Всемирной организацией здравоохранения перспективными. Когда появится надежная прививка от опасной болезни? И как скоро ученые начнут испытания препаратов?
Об удаленной работе здесь нет и речи — сотрудники не отходят от приборов. Завершаются доклинические испытания вакцины от COVID-19. После прививки у подопытных животных появились антитела, то есть иммунитет, но это еще не победа.
"Вызвать образование антител против какого-то белка — не столь сложная задача. Но вызвать антитела так, чтобы не было хуже при заражении, чтобы их уровень держался — это более тонкая материя", — рассказала руководитель департамента фармацевтической разработки ФГУП СПБНИИВС ФМБА России Наталья Белозерова.
В России разрабатывают сразу три типа вакцин. Первая — субъединичная, когда в организм вводят не сам вирус, а его белки. Болезнь они вызвать не могут, но в теории должны провоцировать иммунный ответ. Вторая — векторная, когда ослабленный вирус, например, гриппа, генетически мотивируется так, чтобы в его составе были частицы коронавируса. Третья — РНК или ДНК-вакцины —в организм вводят лишь информацию о COVID-19. Человеческая клетка сама построит белки и сама выработает на нее иммунный ответ. Все три подхода российских ученых ВОЗ назвала перспективными.
"ВОЗ выделяет разработки наших специалистов как приоритетные. Это на самом деле интересные вакцины, которые имеют новый подход", — отметила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.
Какой именно тип вакцины сработает, покажут испытания на добровольцах. Новосибирский центр "Вектор" обещает начать их уже в июне.
"Мне не страшно, мы уверены в своих вакцинах. Платформы, на которых они разработаны, уже показали свою эффективность при других особо опасных инфекциях, таких, например, как лихорадка Эбола", — поделилась сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доброволец Наталья Думченко.
Еще одна крупнейшая биотехнологическая компания "Биокад" клинические испытания вакцин начнет в конце лета, но уже сейчас активно сотрудничает с другими лабораториями, чтобы быстрее запустить лекарство в массовое производство.
Гонка за вакциной в самом разгаре. В китайском Ухане тестируют уже на людях наиболее опасный, но и наиболее надежный тип прививки на основе живого, но ослабленного COVID-19.
На этой неделе клинические испытания РНК-вакцины начинают в Германии. В Англии ввели первые дозы векторной вакцины, разработанные в Оксфорде. Теперь ломают голову: как оценить эффективность.
"Мы не можем специально заражать привитых волонтеров, потому что у вируса довольно высокая смертность. Сделаем это только тогда, когда появится лекарство, и мы сможем гарантировать безопасность", — рассказал профессор Оксфордского университета, глава рабочей группы по разработке вакцины Андрю Поллард.
В США лабораториям разрешили пропустить значительный этап доклинических исследований. В итоге на людях там опробуют сразу несколько разработок. Добровольцев, большинство из которых потеряли в пандемии близких, будут наблюдать в течение четырех месяцев — это максимально сокращенный для исследования срок.
Победителя в этой гонке не будет. ВОЗ делает все возможное, чтобы доступ к вакцине получил весь мир. Самый оптимистичный сценарий — вакцина появится до конца года. Самый пессимистичный — не появится вовсе. В этом случае надеяться придется только на природные механизмы — вирус, по идее, должен слабеть. Также можно уповать на лекарства — в России на этой неделе начинают тестировать новый препарат — "Фавипиравир". Японские исследователи утверждают, что он может вдвое сокращать время болезни.
Над разработкой новых препараторов работают лаборатории по всему миру — это оставляет миру неплохие шансы.