О режиме работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни.

В период с 1 по 5 и с 9 по 11 мая 2020 года прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств и прицепов к ним, сдачи теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения, приема экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, а также выдачи водительских удостоверений регистрационно-экзаменационными подразделениями ГИБДД области осуществляться не будет.Напоминаем, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, государственные услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдачей водительских удостоверений, РЭО ГИБДД УМВД России по Владимирской области осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных госуслуг (www.gosuslugi.ru).