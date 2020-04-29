Известный режиссер Марк Рудинштейн рассказал о доходах звезды сериала Мажор. Кинематографист подчеркнул, что Павел Прилучный зарабатывает гораздо больше, чем его пока еще супруга Агата Муцениеце.

Известный режиссер Марк Рудинштейн рассказал о доходах звездысериала "Мажор". Кинематографист подчеркнул, что Павел Прилучный зарабатывает гораздобольше, чем его пока еще супруга Агата Муцениеце.По словам Рудинштейна, артист такого уровня как Прилучный,может получать до 500 тысяч за съемочный день. Вспышка коронавируса ипоследующий карантин не сильно скажутся на доходах звезды "Мажора". Некоторыефильмы и сериалы продолжают снимать, правда, без массовки, поэтому без работыПавел не останется.Также Марк Рудинштейн поведал, что супруга "Мажора" АгатаМуцениеце зарабатывает гораздо меньше. Режиссер заметил, что в карьере артисткипока не было больших и заметных ролей. Между тем он не исключает, что скандал всемье Муцениеце может положительно сказаться на ее дальнейшей судьбе. Возможно,в скором времени продюсеры сделают Агате интересное предложение.Рудинштейн не верит, что Прилучный действительно поднималруку на Муцениеце. "Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут жепоявляется в эфире детского "Голоса", – цитирует режиссера сайт. Кинематографист уверен, что, будь домашнеенасилие правдой, Агата побежала бы в больницу снимать побои, а после этого в полицию.19 Апр 2020 в 5:19 PDTМарк Григорьевич хорошо знает Пашу, у артиста нет замашек домашнего тирана. Рудинштейн предположил, что Прилучный иМуцениеце могли разыграть скандал ради и хайпа и заработка. можно смотреть онлайн на