В воронежский центр реабилитации диких животных Сердце леса жители города принесли двух бельчат, подвергшихся нападению ворон. Малышей буквально заклевали агрессивные пернатые. Нашли воронежцы малышей в городском лесопарке.

В воронежский центр реабилитации диких животных "Сердце леса" жители города принесли двух бельчат, подвергшихся нападению ворон. Малышей буквально заклевали агрессивные пернатые. Нашли воронежцы малышей в городском лесопарке.Как сообщила корреспонденту "Вести Воронеж" учредитель центра Анита Придоткайте, бельчатам примерно 45-50 дней. Внешних повреждений зоологи не обнаружили, но не исключены внутренние травмы. Теперь они окружены заботой специалистов, и их жизни ничего не угрожает. Предположительно через 1,5 месяца бельчат можно будет выпустить в природу.Кстати, несколько недель назад к волонтерам попал еще один бельчонок. Вороны атаковали его, когда маленький зверек выпал из гнезда. Теперь его состояние в норме. Среди новых пациентов центра — ежик, которого специалисты центра лечат от ожирения, и зайчик. Его в Воронеж привезли из Белгородской области. Примерно через два месяца он сможет вернуться в дикую природу.