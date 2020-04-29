Настя Каменских проводит время на карантине, занимаясь домашними делами. Девушка порадовала поклонников и показала, чем занят ее обычный день.

Настя Каменских проводит время на карантине, занимаясь домашними делами. Девушка порадовала поклонников и показала, чем занят ее обычный день.Артистка решила разыграть подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала новое видео с эротичной музыкой. Трек You can leave your hat on ассоциируется у большинства со стриптизом. Именно под эту мелодию сексапильная Ким Бейсингер раздевалась перед красавчиком Микки Рурком в нашумевшей картине "9 1/2 недель".В видео у Насти Каменских показался сначала пиджак, затем трусики и следом розовый бюстгальтер.Правда, поклонников ждало некоторое разочарование.Вместо обнаженной артистки в кадр вошла звезда в домашнем образе: в толстовке и шортах. Девушка нагнулась и подняла корзину для белья, в которую только что упали вещи. Да, вот такая она – рутина на карантине.Фолловеры Насти Каменских в комментариях отметили, что их очень рассмешил этот "недостриптиз". Они добавили, что у артистки прекрасное чувство юмора и рассказали, чем занимаются в период самоизоляции."Семейная жизнь😅 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прикольное видео 🤣", "Жиза😂", "Ахахаха гениально)))", "Ха я не одна такая😁", – написали под постом.28 Апр 2020 в 10:15 PDT