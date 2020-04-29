В регионе уже более 600 заражённых

По состоянию на 29 апреля во Владимирской области зафиксировано уже 634 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки прибавилось 37 новых инфицированных.По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирус по-прежнему не добрался лишь до Селивановского района. Больше всех заражённых – в Петушках. Для удобства мы отобразили количество заражённых по районам региона на карте:146 – в Петушках;97 – во Владимире;70 – в Коврове;68 – в Муроме;50 – в Гусь-Хрустальном;46 - в Александрове;39 – в Кольчугино;30 – в Юрьев-Польском;30 – в Судогде;20 – в Собинке;15 – в Киржаче;10 – в Меленках;3 – в Суздале;2 – в Вязниках;3 – в Камешково;3 – в Радужном;2 - в Гороховце.