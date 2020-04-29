Отмены карантина или “добровольной самоизоляции” ждут все – всем хочется вернуться к привычному образу жизни. Понимают это и власти. Экономика рушится на глазах: многие отрасли по факту перестали существовать. Среди них – авиационная, туристическая и общественного питания.

Отмены карантина или “добровольной самоизоляции” ждут все – всем хочется вернуться к привычному образу жизни. Понимают это и власти. Экономика рушится на глазах: многие отрасли по факту перестали существовать. Среди них – авиационная, туристическая и общественного питания.Поэтому правительство России вместе с Госсоветом по поручению президента России Владимира Путина в срок до 5 мая должно предложить план по выходу из карантина. После принятия этого плана в срок до 12 мая некоторые регионы могут, исходя из своей эпидемиологической ситуации, начать постепенноснимать или облегчать карантин.Что произойдет в реальности – не знает никто. Многое зависит от того, как протекут предстоящие дни и сколько будет заболевших. Фактически, по каждому региону решение будет принято индивидуально. Ждем. Но мы можем посмотреть на опыт других стран и проанализировать, кто и как снимает карантин. Вполне возможно, что российские власти выберут похожий вариант.ФранцияСтрана с 11 мая постепенно начнет снимать ограничительные меры. Во-первых, будут отменены спецпропуска и открыты магазины. Передвижение граждан будет свободным, но не более 100 километров от места проживания. Также будет открыта работа коммерческих организаций, церквей, частично возобновится работа детских садов. Возможны также индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Однако работа ресторанов и кафе будет разрешена только к лету. Однако меры могут быть свернуты.29 Апр 2020 в 1:22 PDTИталияВ Италии с послабление карантина начнется с 4 мая, никакой полной отмены ограничительных мер не будет. С этой даты откроются парки, где будут разрешены прогулки только в семейном кругу. Также можно будет возобновить индивидуальные тренировки спортсменов. И самое главное – с 4 мая разрешат производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах. Но открытие магазинов розничной торговли и музеев состоится не ранее 18 мая, а салонов красоты, парикмахерских, а также баров и ресторанов – 1 июня. Школы в этом учебном году в Италии уже не откроются. Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта.ИспанияИспанские власти представили четырехэтапный план выхода из изоляции. Первый этап начинается с 4 мая: в этот прекрасный для всех испанцев день вновь откроются заведения, которым позволено обслуживать клиентов индивидуально: рестораны, работающие на вынос, парикмахерские, магазины оптики и так далее. Разрешены тренировки профессиональных спортсменов.С 11 мая в Испании будет разрешена работа небольших магазинов и маленьких гостиниц. Откроются церкви. Для лиц старше 65 лет, которые считаются наиболее уязвимыми перед коронавирусом, будет установлено время, когда они смогут ходить за продуктами. Рыбаки смогут, наконец, выйти в море, а фермеры – отправиться в поля. Прихожанам разрешат посещение церквей, но священников обяжут следить, чтобы храмы наполнялись не более чем на 30%.С 25 мая возобновится работа обычных ресторанов, детских садов. Примечательно, что будут открыты места массового скопления людей типа кинотеатров, театров, музеев и выставочных залов, но не будет позволено продавать билеты более чем на 1/3 мест. И только еще через две недели будут сняты ограничения по передвижению по улице и в общественном транспорте. А полностью снятие карантина произойдет не раньше 22 июня.ВЕЛИКОБританияПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сам переболевший новой коронавирусной инфекцией, в обращении к нации отказался смягчать карантин и обсуждать дату его снятия. Пока ограничительные меры были продлены до 7 мая и у правительства еще есть время решить, что делать. В стране от коронавируса скончались, по меньшей мере – 20 тысяч человек. Карантин в Великобритании ввели 23 марта.