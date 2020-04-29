Звезда сериала Магомаев не интересуется личной жизнью коллег по цеху. Милош Бикович считает, что в центре внимания должны быть творческие победы звезд.

Звезда сериала "Магомаев" не интересуется личной жизньюколлег по цеху. Милош Бикович считает, что в центре внимания должны бытьтворческие победы звезд.Артист искренне не понимает, почему зрители так активноследят за частной жизнью знаменитостей. Подобный интерес, по мнению звездысериала "Магомаев", противоречит человеческой культуре. Сам Милош Бикович грязные сплетни о других артистах не слушает."Наблюдать нужно за творчеством. И направлять внимание надело, а не на то, кто с кем спит. Я этого не одобряю", – сказала звезда сериала"Магомаев".Милош Бикович добавил, что "подглядывают" только те люди,которые в частной и профессиональной жизни не развиваются. Подобным персонажамзнаменитость уподобляться не хочет. Более того у артиста нет времени натакие глупости.Отметим, что звезда сериала "Магомаев" много работает. МилошБикович теперь не только актер, но и продюсер. Не так давно в кинотеатрах шелфильм "Отель Белград", где артисту пришлось не только играть.18 Апр 2020 в 8:13 PDT"Продюсирование мне интересно, это тоже развивает моютворческую составляющую. Но быть одновременно и актером, и продюсеромв проекте – сложно", – цитирует знаменитость . МилошБикович подчеркнул, что над фильмом "Отель Белград" трудились две группы, сербская и российская, поэтому ему также приходилось быть переводчиком. Напомним,можно смотреть онлайн на официальном сайте