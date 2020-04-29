После череды утечек компания LG официально раскрыла характеристики своего следующего смартфона LG Velvet

После череды утечек компания LG официально раскрыла характеристики своего следующего смартфона LG Velvet. При этом до официальной презентации устройства, который положит начало совершенно новому бренду, остается еще больше недели.В LG подтвердили, что аппарат получит 6,8-дюймовый экран с соотношением сторон 20,5:9, круглым вырезом и тонкими рамками, а его стереодинамики смогут выдавать "звук, настраиваемый искусственным интеллеком". Также предусмотрено наличие 3,5-мм аудиовхода для подключения наушников.Несмотря на то что аппарат относится к среднебюджетному уровню, его снабдят чипом со встроенным 5G-модулем. В роли "сердца" выступит Qualcomm Snapdragon 765. Емкость батареи составит 4300 мАч. Сзади разместится блок из трех камер: 48-мп основного датчика, 8-мп широкоугольного и 5-мп сенсора глубины. Заявлена поддержка функции Voice Out, которая использует камеру и микрофоны, чтобы изолировать посторонние шумы и выделить голос.Анонс LG Velvet состоится 7 мая. Ранее в компании заявляли, что на фоне других флагманов её будущая новинка будет выделяться двумя особенностями. Первая касается камеры типа "капля дождя" (Raindrop): основной объектив, едва выступающий за пределы корпуса, разместится сверху, а вспомогательные "глазки" и круглая светодиодная вспышка - под защитным стеклом, и будут следовать друг за другом в порядке уменьшения диаметра, словно падающие капли дождя.Второй уникальной чертой устройства должен стать "арочный 3D-дизайн" (3D Arc Design), предполагающий симметричный изгиб обоих краев экрана и "спинки".