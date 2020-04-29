Вскрылась истинная причина переезда Меган Маркл с мужем в США и их отказа от королевских титулов. Оказывается, на кардинальные перемены в жизни они решились из-за травли в прессе.

Вскрылась истинная причина переезда Меган Маркл с мужем в США и их отказа от королевских титулов. Оказывается, на кардинальные перемены в жизни они решились из-за травли в прессе.Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержки и защиты в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумление прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканалИ это не все обиды супругов на СМИ. Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери, принцессы Дианы.5 Дек 2018 в 8:15 PSTРанее Меган Маркл и принц Гарри разорвали "отношения" с таблоидами Великобритании из-за ложной информации и агрессии. Пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.Как писали "Дни.ру", за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь они вновь планируют сменить место жительства.Куда именно отправятся и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виной тому пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах.