Вскрылась истинная причина переезда Меган Маркл с мужем в США и их отказа от королевских титулов. Оказывается, на такие кардинальные перемены в жизни они решились из-за травли в прессе.

Вскрылась истинная причина переезда Меган Маркл с мужем в США и их отказа от королевских титулов. Оказывается, на такие кардинальные перемены в жизни они решились из-за травли в прессе.Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Ведь журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержку и защиту в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумления прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканалНо это не все обиды супругов на СМИ. Так, принц Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери принцессы Дианы.5 Дек 2018 в 8:15 PSTРанее Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с таблоидами Великобритании. Они пришли к такому решению из-за ложной информации и агрессии с их стороны. Так, пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.Как писали "Дни.ру", за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь же, как стало известно, они вновь планируют сменить место жительства. Куда именно отправятся и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виною тому – пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах пары.