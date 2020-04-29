Рост фактической безработицы в России с 3,7 миллионов до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость.

Рост фактической безработицы в России с 3,7 миллионов до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость.Как передает телеканал "Россия 24", об этом проинформировал общественность министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.По его словам, после каждого набора пакета антикризисных мер, тенденция к сохранению занятости людей сохраняется.Котяков не согласен с утверждением, что в настоящее время в России нельзя найти работу. По его данным, с начала апреля в стране нашло работу порядка 260 тысяч человек, многие из которых сделали это с помощью портала "Работа в России".