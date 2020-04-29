Московский кредитный банк (МКБ) окажет поддержку благотворительному фонду Подари жизнь и обеспечит питанием его подопечных. МКБ месте с НКО ИНКАХРАН организует закупку и доставу продуктов в больничные пансионаты, где проживают и проходят лечение дети.

Московский кредитный банк (МКБ) окажет поддержку благотворительному фонду "Подари жизнь" и обеспечит питанием его подопечных. МКБ месте с НКО "ИНКАХРАН" организует закупку и доставу продуктов в больничные пансионаты, где проживают и проходят лечение дети.Распространение коронавирусной инфекции наложило серьезный отпечаток на нашу повседневную жизнь. Преодолевать эпидемиологические вызовы приходится и детям, которые проходят амбулаторное лечение в центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больнице. Их питание затруднено, ведь родители, проживающие вместе с детьми при больницах, теперь не могут покидать медицинское учреждение даже для похода за продуктами.Очень важно не подвергнуть детей дополнительному риску, поэтому Московский кредитный банк вместе с НКО "ИНКАХРАН" взяли на себя закупку продуктов и их доставку в больничные пансионаты. МКБ выделит финансовые средства, и ИНКАХРАН обеспечит транспорт.Подопечные фонда "Подари жизнь" проходят курс химиотерапии от онкологических заболеваний. В таких условиях иммунитет человека резко ослабляется, поэтому критически важно максимально обезопасить детей от вирусов и инфекций, рассказала директор благотворительного фонда Екатерина Шергова. "Их родители сейчас вынуждены придерживаться строжайшей самоизоляции", – отметила она.По ее словам, выйти в магазин мамы теперь не могут даже на 15 минут. Любой риск проникновения вирусов и инфекций в пансионаты необходимо исключить. Эти семьи попали в трудную жизненную ситуацию, а непростая эпидемиологическая обстановка еще больше осложняет их положение, отметила Шергова."Мы помним не только о тех, кто пострадал непосредственно от нового вируса, но также и о людях, которых вирус застал в сложных жизненных условиях, в первую очередь о детях, рискующих прервать необходимое лечение, – рассказала вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.В начале апреля Московский кредитный банк участвовал в акции "Поможем вместе". МКБ закупил для городской клинической больницы №52 средства индивидуальной защиты и технику для лечения больных пневмонией.В эти непростые времена банк объявил и о новых мераж поддержки клиентов из числа физических и юридических лиц. МКБ рассматривает их образения с кредитами, суммы которых превышает указанные постановлении правительства.Предусмотрены дополнительные механизмы поддержки клиентов, вынужденных пройти двухнедельный карантин, причем как в России, так и за рубежом. Вместе со страховой компанией "Югория-Жизнь" Московский кредитный банк предложил страховой продукт "Ю-Защита. Онлайн на здоровье".Как писали "Дни.ру", основанны бизнесменом Романом Авдеевым благотворительный фонд "Арифметика добра" по сбору средств для обучения будущих приемных родителей. Дети должны жить в семьях, а не в детских домах. Для этого нужны хорошие родители, которые помогут ребенку адаптироваться в жизни, подчеркнул предприниматель.Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.