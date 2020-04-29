Скоро будет месяц, как Надежда Бабкина находится в больнице с пневмонией, похожей на коронавирусную. О том, как себя чувствует артистка, рассказал ее давний возлюбленный, певец Евгений Гор.

Скоро будет месяц, как Надежда Бабкина находится в больнице с пневмонией, похожей на коронавирусную. О том, как себя чувствует артистка, рассказал ее давний возлюбленный, певец Евгений Гор.Говорят, столь продолжительное лечение Надежды Бабкиной в клинике в "Коммунарке" обусловлено тем, что артистка долгое время пыталась выздороветь самостоятельно. По слухам, певица почувствовала себя плохо еще в конце зимы, когда вернулась с Евгением Гором из Америки, где они гостили у друзей. Уже в России Надежда Бабкина ставила себе капельницы, чтобы поднять иммунитет.А еще много работала в собственном театре, снималась, активно худела. Артистка готовилась с шиком отметить свой юбилей – в середине марта ей исполнилось 70 лет, но кто даст?! Энергии и жизнелюбию Надежды Бабкиной можно только позавидовать.В итоге, когда певица попала в больницу, ее ввели в состояние искусственной комы. Говорят, медики это сделали, чтобы сохранить силы для борьбы с болезнью. При этом врачи не давали никаких прогнозов относительно того, что будет дальше с певицей. К счастью, Надежде Бабкиной стало лучше. Ее вывели из медикаментозной комы и даже скоро выпишут домой.14 Апр 2020 в 6:59 PDTРадостными новостями поделился давний возлюбленный артистки Евгений Гор. "Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделился новостью исполнитель.Евгений Гор отметил, что они с Надеждой Бабкиной каждый день на связи. "У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию:)))" – сообщил артист, чем, судя по комментариям, вызвал настоящее удивление у подписчиков. В заключение Евгений Гор поблагодарил всех за поддержку и веру в лучшее.