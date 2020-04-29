В столице проводятся профилактические мероприятия по реализации действующего законодательства...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Управлениями торговли и услуг префектур административных округов г. Москвы проводят профилактические мероприятия по реализации действующего законодательства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В связи с указом Мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ, в соответствии с которым должна быть временно приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам.Приостановили свою деятельность в добровольном порядке, в том числе по результатам вынесенных требований более 350 объектов, реализующих непродовольственные, хозяйственные и спортивные товары, строительные материалы, табачные изделия, цветы, сухофрукты, интим-товары, автозапчасти, а также услуги общественного питания.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26