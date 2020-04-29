Строящиеся при основных медицинских учреждениях Москвы временные госпитали будут вмещать до 10 тысяч коек для больных коронавирусной инфекций. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Строящиеся при основных медицинских учреждениях Москвы временные госпитали будут вмещать до 10 тысяч коек для больных коронавирусной инфекций. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.По словам градоначальника, принято решение о подготовительных работах для развертывания мощностей на 10 тысяч коек. О конкретных объектах станет известно более подробно после окончательной проработки вопроса, сообщил Собянин. Использование коечного фонда будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии COVID-19, подчеркнул он.Дополнительные мощности формируются как с учетом городских медучреждений, так и федеральных и частных. "На долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях", – добавил Собянин.Временные медицинские центры позволят за короткое время развернуть дополнительный коечный фонд для больных с легким течением COVID-19. Это поможет избежать критической нагрузки на систему здравоохранения. Койко-места организуются таким образом, чтобы их можно было переоборудовать в реанимационные.Как показывает практика, преимущество временных медцентров в том, что затрачивается гораздо меньше времени и ресурсов, чем если бы учреждение строилось с нуля. В условиях распространения коронавирусной инфекции это критически важно как для системы столичного здравоохранения, так и жизни и здоровья москвичей.Для комфортного пребывания пациентов временные госпитали оборудуют всем необходимым, они не будут находиться в полевых условиях. Ко всем койкам будет подведен кислород – это ключевое требования для лечения коронавируса.Решение руководства Москвы позволит фактически удвоить количество коек для больных COVID-19. Прежде всего это необходимо для пациентов, у кого заболевание протекает в легкой форме, но кто не может лечиться в домашних условиях.Стоит отметить, что из резервного фонда субъектам Федерации выделено более 32 миллиардов рублей на оснащение коечного фонда, снабжение их кислородом и средствами индивидуальной защиты. В ряде регионов для лечения пациентов с коронавирусом переоборудуют кардиодиспансеры, онкологические и травматологические центры, госпитали для ветеранов и хирургические корпуса.Так, в Санкт-Петербурге к концу апреля коечный фонд для больных COVID-19 планируется увеличить почти в два раза – до 6700 мест. А в Екатеринбурге для таких пациентов будет развернут временный госпиталь на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо".Дополнительные мощности активности создаются и за рубежом. В Лондоне в начале апреля был открыт госпиталь на четыре тысячи коек в выставочном центре ExCel London. Под эти цели приспосабливаются и торговые центры в Нью-Йорке, Маймами-бич, Мадриде, Тегеране и других городах.Напомним, что режим всеобщей изоляции в Москве продлен до 11 мая включительно. Сейчас для лечения пациентов с коронавирусом в городе действует 37 станционаров, под эти цели перепрофилируют еще 24 больницы.