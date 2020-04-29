Сегодня москвичи получили первые штрафы с видеокамер за езду без цифровых пропусков. За три дня с 22 по 24 апреля на дорогах столицы в автоматическом режиме насчитали более трехсот тысяч нарушителей. 75 тысяч водителей и сегодня ездят без пропусков.

Сегодня москвичи получили первые штрафы с видеокамер за езду без цифровых пропусков. За три дня с 22 по 24 апреля на дорогах столицы в автоматическом режиме насчитали более трехсот тысяч нарушителей. 75 тысяч водителей и сегодня ездят без пропусков.Максим Чирков первый в столице, кого оштрафовала автоматическая система контроля: "Вот постановление держу у себя в руках, что я, водитель такой машины езжу без пропуска. Штраф выписали в пять тысяч рублей".У Спартаковской площади на Третьем транспортном кольце его Toyota попала под камеру. Система проверила номер по базе. Пропуск не нашла, хотя у Максима он был."Пропуск действителен до 30 апреля. Я со спокойной душой ездил, зная о том, что мой пропуск действительный и вот вчера получил штраф", — недоумевает Максим.Эти штрафы присылает МАДИ. Там претензии прокомментировали так."Мы разобрались в ситуации, выяснили, что водитель допустил ошибку во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску — неверно, точнее, вообще не указав последние две буквы государственного регистрационного знака", — пояснил Артем Худяков, представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекцииШтраф аннулировать отказались."То есть если ты случайно ошибся — пропуск тебе система даст, а потом тебя оштрафуют", — негодует водитель.Если внимательно присмотреться к пропуску, то двух символов в строке с госномером действительно не хватает. По идее, если проверять настоящий регистрационный знак, его не должно быть в базе, но выходит иначе."Результат проверки: есть разрешение. Привязанное именно к моему госномеру с моими буквами и цифрами", — рассказал Максим.Возникли вопросы и у Екатерины Горбовой. Она тоже оказалась нарушительницей. Рабочий пропуск на автомобиль оформила еще 16 апреля."23 апреля машина сломалась и мы оформили пропуск на другую машину. 27 апреля пришел этот штраф, причем штраф за 22 апреля — на эту машину пропуск еще был", — рассказала она.Их с мужем в тот день три раза останавливали автоинспекторы. Проверяли пропуск. Все было в порядке. Штраф с камеры пришел через шесть дней."Только 22 числа мы могли насобирать этих штрафов десятки, потому что машина целый день ездила по городу", — говорит Екатерина.Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности — так пишут в протоколе.Штрафы сейчас приходят за 22 апреля, то есть за первый день, когда дорожные камеры в столице начали фиксировать это нарушение автоматически. По оценкам МАДИ, в то время на столичных дорогах было 230 тысяч автомобилистов, которые либо вообще не получили цифровой пропуск, либо забыли привязать свою машину к нему.Сегодня потенциальных нарушителей в три раза меньше — 75 тысяч машин. Многие в этот список попали из-за невнимательности. Перепутали цифру или букву в госномере."При оформлении пропусков имеет значение, конечно, и человеческий фактор, потому что если номер автомобиля указан неверно, то соответственно тот номер, который считывается камерой, не соответствует тому, который есть в базе данных", — пояснил Сергей Радько, автоэксперт.Пропускная система будет действовать и на майские праздники. Как разрешения будут продлевать, департамент транспорта должен объяснить в ближайшие дни.