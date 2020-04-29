Специалисты в области недвижимости составили рейтинг самых зеленых городов мира. Большинство из них находятся в Европе, сообщает . Список возглавила столица Австрии – Вена. Серебро и ..

Специалисты в области недвижимости составили рейтинг самых "зеленых" городов мира. Большинство из них находятся в Европе, сообщает .Список возглавила столица Австрии – Вена. Серебро и бронза достались немецким Мюнхену и Берлину соответственно. Эксперты отмечают, что в городах хорошо развит общественный транспорт, что способствует отказу граждан от автомобилей. Четвертое и пятое место получили столица Испании – Мадрид – и бразильский Сан-Паулу.