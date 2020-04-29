Россиянин Ян Непомнящий проиграл действующему обладателю мировой шахматной короны Магнусу Карлсену в матче шестого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Россиянин Ян Непомнящий проиграл действующему обладателю мировой шахматной короны Магнусу Карлсену в матче шестого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.Противостояние по итогам четырех партий завершилось вничью – 2:2, в армагеддоне победу одержал норвежец. В другой партии дня иранец Алиреза Фируджа со счетом 2,5:1,5 переиграл голландца Аниша Гири.Карлсен с 13 очками лидирует в таблице, второй – Хикару Накамура (11 очков), третий – Дин Лижэнь (11), четвертый – Фабиано Каруана (10) пятый – Непомнящий (6), шестой – Фируджа (6), седьмой – Максим Вашье-Лаграв (5) и восьмой – Гири (4).Всего шахматисты сыграют семь туров по круговой системе. Четверо лучших попадут в полуфинал. В следующем туре россиянину будет противостоять Фируджа. Матч состоится в четверг, 30 апреля.Соревнования завершатся 3 мая. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых победитель получит 70 тысяч.