Американский производитель сланцевой нефти Oasis Petroleum начал сворачивать буровые работы в Баккене, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Нефтяные компании не выдерживают ценового давления и в ближайшие недели эксперты ожидают волны банкротств.

Американский производитель сланцевой нефти Oasis Petroleum начал сворачивать буровые работы на месторождении Баккен, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По их информации, сейчас руководство компании отправило сотрудников в отпуск, но в течение нескольких недель планирует полностью остановить работы.Агентство отмечает, что сокращение добычи в США расширяется, так как производители не выдерживают ценового давления: при текущих котировках они работать не могут. Активнее всего сокращают добычу в Северной Дакоте, где в 2019 году добывалось 1,4 млн баррелей нефти в сутки. В частности, работы в этом штате остановил крупнейший игрок региона, Continental Resources. Компания уведомила некоторых своих клиентов о том, что поставлять сырье по отрицательным ценам не будет.20 мая регуляторы Северной Дакоты намерены рассмотреть вопрос о том, не является ли добыча нефти при отрицательных ценах пустой тратой ресурсов. Ранее об этом заявила Промышленная комиссия штата.На пороге кризиса американские сланцевики оказались уже не в лучшей форме: у многих из них крайне высокая долговая нагрузка, а банки еще в прошлом году намеревались начать закручивать гайки для отрасли, пересматривая и ужесточая условия финансирования. Так что, отмечает Reuters, многие представители отрасли и кредитных организаций прогнозируют волну банкротств уже в ближайшие недели.В числе тех, кто попытается рефинансировать свои долги – и Oasis Petroleum. На конец 2019 года ее долгосрочные кредитные обязательства оценивались в $2,7 млрд. Агентство Moody's уже пересмотрело прогноз по этой компании, изменив его со стабильного на негативный.