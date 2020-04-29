Потерпевший сдал комнату одной из подозреваемых, которая, узнав что у мужчины есть крупная сумма денег, договорилась со своими знакомыми похитить их...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по району Сокольники задержали четверых подозреваемых в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 40-летнего жителя дома на Большой Остроумовой улице. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру позвонили неизвестные. После того, как заявитель открыл дверь, один из подозреваемых начал его избивать и требовать денежные средства. Однако потрепевший смог вырваться и выбежать на улицу, после чего злоумышленники скрылись. Вернувшись в квартиру, он обнаружил пропажу личных вещей и ювелирных украшений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Краснобогатырской улице. Ими оказались четверо приезжих: две женщины в возрасте 46 и 50 лет, а также двое мужчин 24 и 38 лет.Установлено, что потерпевший сдал комнату одной из подозреваемых, которая, узнав что у мужчины есть крупная сумма денег, договорилась со своими знакомыми похитить их. Злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме. Один из подозреваемых находился на лестничной площадке первого этажа и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения соучастников о возможной угрозе. Остальные поднялись в квартиру. Однако денежных средств в квартире не оказалось, так как мужчина успел положить их на счет в банке.Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73