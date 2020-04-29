По итогам марта промышленное производство в Южной Корее продемонстрировало снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за пандемии коронавируса. Однако отдельные отрасли, напротив, по сравнению с февралем, продемонстрировали уверенный рост.

Общий объем промышленного производства в Южной Корее упал на 0,3%в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает агентство Yonhap, отмечая, что пандемия коронавируса ударила по экспорту и частному потреблению.Однако данные, собранные Статистическим управлением Кореи, показали, что производство в горнодобывающей, обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях по сравнению с февральским уровнем выросло на 4,6%.В годовом разрезе также наблюдается рост, а не снижение: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий объем промышленного производства вырос на 0,6%.Наибольшее снижение в месячном исчислении отмечено в секторе услуг: объем производства в нем упал на 4,4%. Это, как отмечает агентство, самое резкое сокращение с 2000 года, то есть, с начала сбора и публикации такой информации.В феврале общий объем промышленного производства Южной Кореи сократился на 3,5% в месячном исчислении. Это было самое резкое снижение с февраля 2011 года.Четвертая по величине в Азии экономика сократилась по итогам I квартала этого года на 1,4%, что стало самым резким квартальным сокращением с 2008 года.При этом, как отмечают эксперты, перспективы скорого восстановления сомнительны: только за первые 20 дней апреля экспорт сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $21,7 млрд.