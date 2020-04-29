Пентагон сегодня обнародовал сенсационную информацию, которая заставила громко стучать сердца тех, кто верит во внеземные цивилизации. Кадры с неопознанным летающим объектом, которые неизвестным образом утекли сеть, военное ведомство признало подлинными и подтвердило, что снятый экипажами боевых самолетов летящий предмет действительно НЛО. Почему даже скептики не удивились?

Пентагон сегодня обнародовал сенсационную информацию, которая заставила громко стучать сердца тех, кто верит во внеземные цивилизации. Кадры с неопознанным летающим объектом, которые неизвестным образом утекли сеть, военное ведомство признало подлинными и подтвердило, что снятый экипажами боевых самолетов летящий предмет действительно НЛО. Почему даже скептики не удивились?Мир привык, что американцам до всего на свете есть дело. Внеземные цивилизации у них тоже в фокусе. В Штатах чаще, чем где-либо в мире, звучат сообщения о встречах с НЛО, но, по данным соцопросов, 54 процента жителей США живут в полной уверенности, что власти про инопланетян им что-то не договаривают.Интернет гудел, когда в Сеть еще несколько лет назад попали эти кадры. Ракета, птица, самолет без крыльев или просто монтаж — пользователи гадали. Военные официально ничего не комментировали до вчерашнего дня. Есть ли в нашумевшем видео доля паранормального или нет — это Пентагону пока не известно:"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные".Он НЛО видел — у летчика Дэвида Фрейвола в ноябре 2004 года был тренировочный полет. Истребитель кружил недалеко от Сан-Диего. Будничный вылет, который остался в памяти на всю жизнь:"Ничего подобного не было за всю мою историю полетов — она ускорялась, двигалась вперед и назад, у этой штуки не было крыльев".Пентагон не раз получал такие доклады от своих летчиков. Неопознанные объекты встречались и российским военным."У меня было, может быть, два таких достаточно ярких события, когда сам в полете что-то наблюдал. При ограниченной видимости, да увидеть какие-то мутные огни, проходящие над тобой... Это могли быть различные явления", — рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Истина где-то рядом. В поисках инопланетян даже Конгресс провел несколько слушаний. Американские военные получили сверхсекретную программу по изучению воздушных угроз. Пентагон допускал, что НЛО к ним могли подсылать Россия или Китай. Правда программу, как бесперспективную, свернули через пять лет, успев освоить 22 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что в НЛО не верит, но по его указу в армии появились Космические силы — их бюджет уже 40 миллионов долларов в год.