Число заболевших коронавирусом в России продолжает стремительно расти. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией опубликовал новые данные.

Число заболевших коронавирусом в России продолжает стремительно расти. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией опубликовал новые данные.За последние сутки выявлен 5841 случай заражения коронавирусом в России. Из них в Москве – 2220, в области – 686, в Санкт-Петербурге – 290. Тем не менее наметилась позитивная динамика, ведь в последние дни ежесуточно фиксировалось более шести тысяч зараженных.Почти 45% заболевших не имели симптомов. Отмечается, что за последние сутки от коронавируса излечились 1830 человек. 108 человек не смогли справиться с инфекцией и ее последствиями. В основном это люди старшего возраста.Всего коронавирусом в России на 29 апреля заражены 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, зафиксировано 972 летальных исхода.Накануне президент Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам. Глава государства объявил о продлении режима ограничительных мер до 11 мая включительно. С 12-го числа начнется постепенный выход из всеобщей изоляции.Президент поручил правительству подготовить к 5 мая план по отмене ограничительных мер. При этом Путин указал, что каждый регион должен действовать исходя из эпидемиологической обстановки на местах.Месяц режима всеобщей изоляции дал свои плоды. За это время было развернуто 160 тысяч коек, в десять раз увеличен выпуск тест-систем – ежедневно проводится более 150 тысяч исследований, рассказал Путин.В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок к родным на майские праздники из-за . По его словам, за последний месяц все чаще фиксируются внутрисемейные формы заражения.