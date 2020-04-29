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<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2020-pod-peterburgom-6-detej-pogibli-pri-pozhare.html" target="_blank">Под Петербургом 6 детей погибли при пожаре</a> - В Выборге произошло чудовищное ЧП. В одном из жилых домов вспыхнул пожар, который унес жизни восьми человек. По данным издания , в число жертв входят шестеро детей. Обстоятельства ..