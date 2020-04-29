16 новых реанимобилей получило Подмосковье. Это подарок от министерства промышленности и торговли в День работников скорой помощи.

16 новых реанимобилей получило Подмосковье. Это подарок от министерства промышленности и торговли в День работников скорой помощи. Губернатору региона машины передал глава Минпромторга Денис Мантуров. Все машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и адаптированы для пациентов с коронавирусом COVID-19.Машины заступят на дежурство на 14 подстанциях. В мае в Подмосковье передадут еще семь таких автомобилей. Всего по поручению Владимира Путина для регионов закупят 1200 реанимобилей, напоминает телеканал "Россия 24".