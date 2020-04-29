В Подмосковье полицейские нашли организатора массового нарушения самоизоляции в жилом комплексе Бутово-парк.

В Подмосковье полицейские нашли организатора массового нарушения самоизоляции в жилом комплексе "Бутово-парк". Там в воскресенье, 26 апреля, несколько десятков человек устроили во дворе вечеринку с громкой музыкой. Жильцы домов вызвали полицию, напоминает телеканал "Россия 24"."В отношении жителя Ленинского городского округа 1985 года рождения, который допустил невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Московской области, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", — рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.