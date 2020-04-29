Продажи рекламы в марте упали, но аналитики ожидали худшего.

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, отчитался по итогам первого квартала 2020 г.Акции Alphabet выросли на 9% после оглашения результатов, а оптимистичные комментарии руководства показали, что облачный бизнес компании и видеосервис YouTube продолжали расти в разгар пандемии Covid-19.Крупнейшая в мире интернет-компания годами пытается диверсифицировать свою деятельность и снизить зависимость от поисковой рекламы, вкладывая значительные средства в облачные сервисы, цифровое видео, потребительское оборудование и более рискованные долгосрочные ставки, например, на самоуправляемые автомобили. Первый квартал показал прогресс в некоторых из этих областей, даже в то время как основной рекламный бизнес Google пострадал от сокращения маркетинговых расходов в марте.Выручка за отчетный период увеличилась на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,1 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 6,836 миллиарда долларов против 6,657 годом ранее.Объем продаж составил 33,71 млрд долларов, что на 14% больше, чем год назад, и опережает оценки Уолл-стрит. Общие расходы Alphabet выросли примерно на 12% по сравнению с прошлым годом и составили 33,2 млрд. долларов.Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что скорректированная прибыль на акцию составит 10,33 доллара при выручке в 40,29 млрд. долларов. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что затраты на приобретение трафика в этом квартале составят 7,51 млрд. долларов. Однако сравнение фактических результатов Alphabet с оценками осложняется воздействием ситуации с коронавирусом.Во время конференц-кола с аналитиками и инвесторами генеральный директор компании Сундар Пичаи сказал, что использование поисковых, YouTube и других приложений и сервисов было значительно выше, так как люди искали информацию о пандемии коронавируса. Пичаи привел пример повышенной активности, сказав, что активность поиска, связанного с коронавирусом, в США на пике своей активности была в четыре раза выше, чем во время Суперкубка.Но доходы от рекламы снизились даже с учетом роста активности. "В марте мы столкнулись со значительным и внезапным замедлением доходов от рекламы в связи с пандемией коронавируса", — сказал Пичаи. Он добавил, что в результате компания задержала несколько рекламных запусков.Во время звонка финансовый директор Рут Порат с осторожным оптимизмом заявила, что худшее уже позади: "Снижение доходов от поиска и других объявлений было резким в марте, и хотя мы видим некоторые ранние признаки того, что пользователи возвращаются к более коммерческому поведению, неясно, насколько долговечным или монетизированным оно будет". Порат отметила, что второй квартал будет сложным для рекламного бизнеса.Облачный бизнес принес 2,8 млрд долларов выручки, что на 52% больше, чем год назад. Доход от рекламы на YouTube подскочили на 33,5% до 4.04 млрд. долларов. Финдиректор отметила, что реклама от брендов резко упала в марте, в то время как другие форматы рекламы на YouTube не сильно пострадали.Что касается расходов, Порат также сказала, что общие капвложения будут снижаться в 2020 году, так как компания сокращает покупку офисных площадей. Компания начала принимать некоторые меры по сокращению расходов. На прошлой неделе CNBC сообщила, что компания сокращает маркетинговые бюджеты почти наполовину, а также замораживает различные подразделения компании.Порат также отметила, что выкуп акций компании будет продолжаться в соответствии с планом, что должно помочь цене акций путем увеличения прибыли на акцию.