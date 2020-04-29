Наталья Подольская высказалась о буллинге в соцсетях. Певица в шоке от того, какой шквал негатива обрушился на телеведущую Регину Тодоренко из-за ее неосторожных высказываний о домашнем насилии.

Наталья Подольская высказалась о буллинге в соцсетях. Певица в шоке от того, какой шквал негатива обрушился на телеведущую Регину Тодоренко из-за ее неосторожных высказываний о домашнем насилии.Артистка в целом недовольна тем, что творится в Сети. В частности, она не одобряет того, что в интернет-пространстве стерлись границы дозволенного. Наталью Подольскую удручает, что там практически никто не несет ответственности за то, что делает.Исполнительница прокомментировала ситуацию с Региной Тодоренко. Под влиянием общественности с ней разорвали контракты многие рекламодатели и до сих пор травят хейтеры.Наталья Подольская одна из первых публично вступилась за телеведущую. Происходящее с женой Влада Топалова она переживала, как собственную травлю, сообщает . Звезда отметила, что ей очень жаль Тодоренко. Она призналась, что плакала, когда узнала о скандале.3 Янв 2019 в 2:15 PSTЗнаменитость согласна с тем, что Регина оступилась и сказала глупость, не разобравшись в теме. При этом Наталья Подольская напомнила, что звезда раскаялась и извинилась."Однако в ее адрес продолжают поступать угрозы, проклятия – а это разве не насилие?!" – возмущена певица. Она призвала народ к милосердию.Напомним, в злополучном интервью Регина Тодоренко высказала точку зрения о том, что женщины сами виноваты в том, что их бьют мужья. Также осудила представительниц прекрасного пола, которые выставляют проблемы в личной жизни напоказ. В этом плане Наталья Подольская с телеведущей. Она считает, что любой человек имеет право переживать свою боль так, как считает нужным.