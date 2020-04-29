Коронавирус в Москве продолжает свою смертельную жатву. Один из вылечившихся пациентов, 46-летний Максим Орлов поделился личным опытом.

Коронавирус в Москве продолжает свою смертельную жатву. Один из вылечившихся пациентов, 46-летний Максим Орлов поделился личным опытом.Москвич признался, что"прошел все круги ада", чтобы победить COVID-19. Врачи предполагали, что он может не выжить.Мужчина рассказал, что 22 лежал с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Он был в коме, под аппаратом ИВЛ, видел скончавшихся соседей по палате. Он рад, что стал почетным третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ.Москвич предупредил россиян об опасности, призвал россиян соблюдать изоляцию и беречь свое здоровье. "Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет", – цитирует Орлова15 Апр 2020 в 9:10 PDTНапомним, из-за и других городах России введен режим самоизоляции.Последние новости и данные объективной статистики показывают, что к 29 апреля 2020 года темпы распространения заболевания в мире не пошли на спад.По последним данным, заболели – 48 426 человека, умерли – 479, выздоровели – 4 130. Ограничительные меры в стране были продлены вплоть до 11 мая.