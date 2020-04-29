Президент России Владимир Путин по итогам совещания в связи с пандемией коронавируса заявил, что жизнь после COVID-19 обязательно наладится. Государство будет делать все, чтобы это произошло скорее, а также появились условия для будущего развития.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания в связи с пандемией коронавируса заявил, что жизнь после COVID-19 обязательно наладится. Государство будет делать все, чтобы это произошло скорее, а также появились условия для будущего развития.Глава государства отметил, что предстоящие майские праздники являются решающими в борьбе с вирусом, потому нам всем нельзя допустить срывов в борьбе с инфекцией. Путин подчеркнул, что движение вперед есть и оно происходит в нужном направлении, объеме, темпе.Президент рассказал, что некоторые не видят ничего страшного и угрожающего в коронавирусе, поскольку не чувствуют его. Путин привел пример, согласно которому в Москве около 48 тысяч заболевших, а это всего лишь 0,4 процента от населения столицы. При этом глава государства подчеркнул, что это жизни и здоровье конкретных людей, которых немало. Кроме того, опасность дальнейшего, широкого распространения болезни не миновала и еще очень велика.Владимир Путин заявил, что в основе принятых им решений по ограничениям лежит безусловная ценность современной цивилизации — свобода каждого гражданина. При этом жизнь каждого человека является абсолютной ценностью, данной свыше, потому ее необходимо защитить.Глава государства высказал слова сочувствия всем, кто потерял своих близких из-за COVID-19. При этом Путин отметил, что на данном этапе каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над пандемией.Ранее президент объявил, что нерабочие дни продлятся до 11 мая. По словам Владимира Путина, в России удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, поскольку пик заболевания не пройден.Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания заявил, что режим самоизоляции в Москве и Подмосковье надо продолжать так же строго.